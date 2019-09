Buchautor

Helmut Deutsch

Helmut Deutsch, 1945 in Wien geboren, ist Pianist und Liedbegleiter. Er unterrichtete an der Musikhochschule Wien und war von 1986 bis 2011 Professor für Liedgestaltung an der Hochschule für Musik und Theater München. Heute gibt er weltweit Meisterkurse. Zahlreiche seiner Einspielungen erhielten Preise.