Buchautor

Helena Hedlund

Helena Hedlund, geboren 1978 in Rångedala, Südschweden, ist Schauspielerin und Dramatikerin. Sie steht vor allem in Theaterstücken für Kinder auf der Bühne und schreibt auch besonders gerne für die junge Zielgruppe. Die Autorin lebt mit ihrer Familie, einer Katze und einigen Hühnern auf dem Land in der Nähe von Örebro.