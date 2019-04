Buchautor

Hans Martin Puchner

Hans Martin Puchner, geboren 1969 in Erlangen, ist ein deutschamerikanischer Literaturwissenschaftler. Er studierte mit einem Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes an der Universität Konstanz (B.A. 1992), an der Universität Bologna und an der University of California, Santa Barbara. Er wurde 1998 an der Harvard University promoviert. Bis 2009 war er an der Columbia University beschäftigt. Seither lehrt er Englisch und Komparatistik an der Harvard University und leitet dort außerdem die Theaterausbildung.