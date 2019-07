Buchautor

Hanna Nouri Josua, geboren 1956 im Libanon, studierte Politikwissenschaft und Geschichte des Islam in Beirut sowie Evangelische Theologie in Unterweissach und Leuven. Mit der Schrift "Ibrahim, der Gottesfreund", für die er den Johann-Tobias-Beck-Preis erhielt, wurde er promoviert. Seit 1980 lebt Josua in Deutschland und ist Pfarrer der Arabischen Evangelischen Gemeinde Stuttgart und Geschäftsführer des Evangelischen Salam-Centers. Zudem gehört er der International Association for Mission Studies an. Josua ist mit einer württembergischen Orientalistin verheiratet und hat fünf Kinder.