Gwendolyn Brooks

Gwendolyn Brooks, geboren 1917 in Topeka, Kansas, gestorben 2000 in Chicago, gilt als eine der bedeutendsten Lyrikerinnen der USA. Kurz nach ihrer Geburt zog sie mit ihren Eltern nach Chicago - in jene Stadt, der sie auch literarisch zeitlebens verbunden blieb. Als erste Schwarze Autorin erhielt sie 1950 den Pulitzer Preis für ihren Lyrikband "Annie Allen". 1976 wurde sie außerdem als erste Schwarze Autorin in die American Academy of Arts and Letters aufgenommen. "Maud Martha" aus dem Jahr 1953 ist ihr einziger Roman und erscheint erstmals auf Deutsch.