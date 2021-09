Buchautor

Guram Odischaria

Guram Mirian Odisharia, geboren 1951 in Sochumi, Abchasien, ist ein georgischer Dichter, Dramatiker und Romancier. Sein Werk wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Odisharia hat in Sochumi Geschichte und Philosophie studiert, für abchasische Radios und Zeitschriften gearbeitet. Der Krieg in Abchasieb (1992-93) vertrieb ihn nach Georgien, wo er von 2012 bis 2014 Kulturminister war.