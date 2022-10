Buchautor

Grégory Pierrot

Grégory Pierrot, geboren in Metz, Frankreich, lehrt Englisch an der University of Connecticut in Stamford. Er forscht zur atlantischen afrikanischen Diaspora mit Schwerpunkt auf Haiti, Frankreich, den USA und dem Vereinigten Königreich. Grégory Pierrot ist Autor und Herausgeber mehrerer Bücher, u. a. The Black Avenger in Atlantic Culture und Haitian Revolutionary Fictions. An Anthology.