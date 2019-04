Buchautor

Glen W. Bowersock

Glen Warren Bowersock, geboren 1936 in Providence/USA, ist Professor em. für Alte Geschichte am Institute for Advanced Study in Princeton. Zuvor hat er lange in Harvard gelehrt. Bowersocks umfangreiches Werk wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet. So ist er zum Honorary Fellow des Balliol College und zum Ritter der Ehrenlegion ernannt.