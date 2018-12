Buchautor

Gerald Hosp

Gerald Hosp, geboren 1973 in Bludenz, Österreich, studierte Wirtschaftswissenschaften in Freiburg (Schweiz) und absolvierte einen Studienaufenthalt an der University of California in Berkeley. Neben seinem Doktoratsstudium war er als Assistent am Seminar für Finanzwissenschaften tätig. 2004 schloss er eine Dissertation zum Thema "Medienökonomik" an der Universität Freiburg ab.Er ist Wirtschaftskorrespondent der Neuen Zürcher Zeitung.