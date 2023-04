Buchautor

Franziska Tanneberger

Franziska Tanneberger, aufgewachsen in Berlin-Pankow, studierte Landschaftsökologie und Naturschutz an der Universität Greifswald. Nach Stationen als Gutachterin, in Naturschutzprojekten in Polen und Belarus sowie beim Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Leipzig, kehrte sie 2012 an die Universität Greifswald zurück und leitet dort seit 2015 auch das Greifswald Moor Centrum. Sie forscht vor allem zu wiedervernassten Moore und wie wir sie nutzen konnen. Im Januar 2023 hat sie ihre Habilitation abgeschlossen.