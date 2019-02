Hogrefe Verlag, Göttingen 2018

ISBN 9783801729158, Kartoniert, 201 Seiten, 26.95 EUR

Am Übergang vom Kindes- zum Jugendalter steigt die Häufigkeit von Cybermobbing stark an. Um Betroffene optimal unterstützen zu können, müssen Erwachsene die digitale Welt kennen, in der Kinder und Jugendliche…