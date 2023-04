Buchautor

Flower Manase

Flower Manase ist seit 2009 Kuratorin für Geschichte im tansanischen Nationalmuseum. Sie hat an mehreren Projekten zum deutschen Kolonialismus in Ostafrika mitgearbeitet und war Ko-Kuratorin des Tansania-Kapitels des von der Universität Bayreuth organisierten Projekts Remix: Afrika in Translation. Seit 2017 ist sie Teil des tansanischen Teams, das am Ethnologischen Museum in Berlin an den Maji-Maji-Kriegsbeute-Sammlungen arbeitet. Sie ist derzeit Hauptkuratorin der ständigen Ausstellung zur Geschichte Tansanias, die im tansanischen Nationalmuseum in Daressalam gezeigt werden wird.