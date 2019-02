Buchautor

Ewald Ochel

Ewald Ochel, 1875 in Dortmund geboren, schloss sich um die Jahrhundertwende der Sozialdemokratie an. Er gehörte in der SPD zunächst zum linken Flügel, wechselte dann in den Spartakusbund und trat 1919 der KPD bei. 1929 kehrte er zur SPD zurück, überlebte den Nationalsozialismus in Gefängnis und Konzentrationslager, trat aber nach Kriegsende nicht mehr politisch in Erscheinung. Ewald Ochel starb 1957 in Düsseldorf.