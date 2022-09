Buchautor

Emma Rothschild

Emma Rothschild, geboren 1948 in London, ist Professorin für Geschichte an der Harvard University, wo sie das Center for History and Economics leitet. Die britische Wirtschaftshistorikerin studierte in Oxford und am Massachusetts Institute of Technology (MIT) und lehrte sowohl in Cambridge als auch an der École des Hautes Études en Sciences Sociales. Ihr Buch "Eine Hochzeit in der Provinz" gewann den PROSE Award für Europäische Geschichte und steht auf der Shortlist des Cundill History Prize.