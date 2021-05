Buchautor

Emilie Pine

Emilie Pine, geboren 1977 in Dublin, ist Associated Professor für Modernes Drama an der School of English, Drama and Film am University College Dublin. Ihre zahlreichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen wurden vielfach ausgezeichnet. "Botschaften an mich selbst" ist ihre erste Sammlung persönlicher Essays, die international euphorisch gefeiert und unter anderem mit dem "Irish Book of the Year"-Award ausgezeichnet wurden.