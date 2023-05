Buchautor

Emilia Clarke

Emilia Clarke, geboren 1986 in London, UK, ist eine Schauspielerin, die durch ihre Rolle als Daenerys Targaryen in der Fantasyserie "Game of Thrones" bekannt wurde. Im Laufe der acht Staffeln erhielt Clarke vier Emmy-Nominierungen und drei Critics-Choice-Nominierungen für ihre Darstellung der geliebten "Mother of Dragons".