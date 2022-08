Buchautor

Elke Büdenbender

Elke Büdenbender, geboren 1962 in Weidenau, Kreis Siegen, ist eine deutsche Juristin. Am 27. Dezember 1995 heiratete sie den damaligen Ressortkoordinator der niedersächsischen Landesregierung und heutigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und gilt somit seit dem 19. März 2017 als Deutschlands "First Lady". Gemeinsam haben sie eine Tochter.