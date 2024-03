Buchautor

Elizabeth Pich

Elizabeth Pich, geboren 1989, lebt und arbeitet in Saarbrücken. 2015 absolvierte sie den Master of Arts an der Hochschule der Bildenden Künste Saar. Mit "War and Peas" (AMU) veröffentlicht sie, zusammen mit Jonathan Kunz ihr erstes Comic-Buch in 2020.