Buchautor

Elizabeth Duval

Elizabeth Duval, 2000 in Alcalá de Henares, Spanien, geboren, studiert Philosophie und Französische Philologie an der Pariser Sorbonne. Schon mit 14 Jahren engagierte sich Duval für Transrechte. In Spanien veröffentlichte sie die Romane "Reina" und "Madrid será la tumba". Sie schreibt regelmäßig über Kultur und Politik für "Público" und "El País" und moderiert den Podcast "La Noria" mit einigen der wichtigsten kulturellen und politischen Persönlichkeiten des Landes. Duval lebt in Paris und Madrid.