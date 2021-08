Buchautor

Elisabeth Neudörfl

Elisabeth Neudörfl, geboren 1968, studierte Fotografie in Dortmund und Leipzig. In ihrer fotografischen Arbeit beschäftigt sie sich mit dem städtischen Raum als Ausdruck sozialer, politischer und historischer Diskurse. Sie ist Professorin für Dokumentarfotografie an der Folkwang Universität der Künste in Essen.