Buchautor

Elina Penner

Elina Penner, 1987 als Tochter mennonitischer Deutsche in der damaligen Sowjetunion geboren, kam 1991 nach Deutschland. Ihre Muttersprache ist Plautdietsch. Nach Jahren in Berlin und in den USA lebt sie mit ihrer Familie in Ostwestfalen. "Nachtbeeren" ist ihr Debütroman.