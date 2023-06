Buchautor

Dimitar Bechev

Dimitar Bechev ist ein aus Bulgarien stammender Politologe. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Politik Mittel- und Osteuropas, des Balkans und der Türkei sowie die russische Außenpolitik. Seine Beiträge erscheinen u. a. bei Al Jazeera, The American Interest, Politico und openDemocracy. Bechev lehrt und forscht derzeit an der University of Oxford.