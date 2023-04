Buchautor

Daniel Kalt

Daniel Kalt, geboren 1977, Studium der Vergleichenden Literaturwissenschaft und Romanistik in Wien, Lissabon, Paris. Promotion über die Verortung von Kriminalliteratur in postindustriellen Hafenstädten des Mittelmeerraums. Tätigkeit als Übersetzer und Journalist in deutsch- und englischsprachigen Medien. Moderedakteur der Tageszeitung Die Presse.