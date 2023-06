Buchautor

D Hunter

1979 oder 1980 wird Hunter in eine Familie von Irish Travellers geboren. In seiner Jugend in Nottingham bringt er sich, seine nur 13 Jahre ältere Mutter und seine drei Schwestern als minderjähriger Sexarbeiter, Drogenkurier und Dieb durch. Er ist Opfer und Täter extremer Gewalt, landet in Gefängnis und Psychiatrie.In seinem Buch "Auf uns gestellt" betreibt er in eigenen Worten eine "Autoethnografie" und versucht, seine Gewalterfahrungen auf Lebensbedingungen in der Klassengesellschaft zurückzuführen.