Buchautor

Claudia Moll

Claudia Moll studierte Landschaftsarchitektur an der Hochschule für Technik Rapperswil sowie Architekturgeschichte und -theorie an der ETH Zürich. Von 2004 bis 2010 war sie wissenschaftliche Assistentin am Institut für Landschaftsarchitektur an der ETH Zürich. Neben Arbeiten zu Geschichte und Projekten der Landschaftsarchitektur in der Schweiz, freier journalistischer Tätigkeit und Engagement im Berufsverband ist sie seit 2016 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundesamt für Umwelt in Bern.