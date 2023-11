Buchautor

Claudia Geringer hat an der Universität Wien Komparatistik studiert und absolviert derzeit ein Masterstudium in Kunst- und Kulturwissenschaften an der Universität für angewandte Kunst Wien. Sie ist Archivassistentin am Österreichischen Archiv für Exilforschung, Literaturhaus Wien.Derzeit arbeitet sie an einem Dokumentarfilmprojekt mit Oral History Interviews zum Thema Essen und Exil.