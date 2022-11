Buchautor

Christoph Zuschlag

Christoph Zuschlag, geboren 1964 in Hannover, ist ein deutscher Kunsthistoriker. Er studierte Kunstgeschichte, Geschichte und Archäologie in Heidelberg und Wien. Seit 2018 hat er die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Professur für Kunstgeschichte der Moderne und der Gegenwart (19. bis 21. Jahrhundert) mit Schwerpunkt Provenienzforschung/Geschichte des Sammelns an der Universität Bonn inne.