Buchautor

Christiane Tietz

Christiane Tietz, geboren 1967, ist eine deutsche, in der Schweiz tätige evangelische Theologin. Sie studierte Mathematik und evangelische Theologie an der Universität Frankfurt am Main und an der Universität Tübingen. Seit 1. August 2013 ist sie Professorin für Systematische Theologie am Institut für Hermeneutik und Religionsphilosophie der Theologischen Fakultät der Universität Zürich.