Chelsea Conaboy

Chelsea Conaboy arbeitet als Wissenschaftsjournalistin mit dem Schwerpunkt Gesundheit. Sie war Teil des mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Teams des Boston Globe für die Berichterstattung über den Bombenanschlag beim Boston-Marathon und veröffentlicht in Zeitungen wie Politico, The Week und dem Boston Globe Magazine. Sie lebt in Maine mit ihrem Mann und ihren zwei kleinen Söhnen.