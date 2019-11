Buchautor

Charles Eisenstein

Charles Eisenstein, geboren 1967, ist ein US-amerikanischer Kulturphilosoph und Autor. Er graduierte an der Yale University in Philosophie und Mathematik. Nach Studien in Wirtschaftstheorie und Wirtschaftsgeschichte arbeitete und lebte er lange Zeit als Dolmetscher in Taiwan. Persönliche und globale Krisensituationen führten ihn zu einer intensiven Beschäftigung mit der Body-Mind Medizin und -Philosophie. Heute gilt er als einer der wichtigsten Vordenker für eine ökologische, vom Geld unabhängigeren Lebensweise. Er veranstaltet Seminare und verfasst Essays und Bücher. Heute lebt Eisenstein als freier Autor und internationaler Vortragsredner mit seiner zweiten Frau und seinen vier Söhnen in Harrisburg, Pennsylvania.