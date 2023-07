Buchautor

Beliban zu Stolberg

Beliban zu Stolberg, geboren 1993 in Hamburg, wuchs in Husum auf. Sie hat eine deutsche Mutter und einen kurdischen Vater. Sie studierte Drehbuch an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin, danach Arbeit als Drehbuchautorin für TV und Kino.Seit 2023 nimmt sie an der "Netflix Writing Academy" teil. Zweistromland ist ihr Debütroman. Beliban zu Stolberg lebt in Berlin.