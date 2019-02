Buchautor

Barbara Zeman

Barbara Zeman, geboren 1981 in Eisenstadt, ist eine österreichische Autorin. Sie studierte Politikwissenschaft, Ethnologie und Publizistik. Ab 2003 studierte sie Geschichtswissenschaften und 2007 reichte sie die Diplomarbeit "Elisabeth Bergners Wiener Zeit" an der Universität Wien ein. Sie war als Autorin für Die Presse, die Wiener Stadtzeitung Der Falter, sowie The Gap tätig.