Buchautor

Armin Falk

Armin Falk, geboren 1968 in Bergisch Gladbach, ist ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler. Er studierte Volkswirtschaftslehre sowie Philosophie und Geschichte an der Universität Köln. Falk ist Professor für Volkswirtschaftslehre und Direktor des Behavior and Inequality Research Institute sowie des Labors für Experimentelle Wirtschaftsforschung an der Universität Bonn.