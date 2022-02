Buchautor

Aphra Behn

Aphra Behn, 1640 in Wye geboren, verbrachte vermutlich ihre Kindheit in der damals noch englischen Zuckerkolonie Suriname, kehrte 1658 nach England zurück und heiratete dort einen Kaufmann, der jedoch bald darauf starb. Von da an verdiente sie sich selbst ihren Unterhalt, als Spionin für Charles II. und als Autorin. 1670 wurde ihr erstes Theaterstück "The Forced Marriage" aufgeführt, 1688 erschien ihr Roman "Oroonoko". Für die Freizügigkeit ihrer Bücher ebenso bewundert wie angefeindet, starb Behn 1689 in London.