Buchautor

Anne Richter

Anne Richter, geboren 1973 in Jena geboren, studierte Romanistik und Anglistik in Jena, Oxford und Bologna und beendete ihr Studium mit einer Arbeit über "Das französische Werk von Benjamin Fondane" ab. Heute lebt sie mit ihrer Tochter in Heidelberg, wo sie als Autorin und Sprachlehrerin arbeitet.