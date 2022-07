Buchautor

Anne Cheng

Anne Cheng, geboren 1955 in Paris, ist eine französische Sinologin und Hochschullehrerin. Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls für "Histoire intellectuelle de la Chine" am Collège de France. Sie forscht seit mehr als vierzig Jahren zur Geistesgeschichte Chinas, zum Konfuzianismus und zur modernen chinesischen Philosophie. Anne Cheng übersetzte die Analekten des Konfuzius ins Französische und veröffentlichte eine Vielzahl an Büchern und Aufsätzen.