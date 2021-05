Buchautor

Anne Boyer

Anne Boyer, 1973 in Topeka, Kansas geboren, ist eine vielfach ausgezeichnete Lyrikerin und Essayistin. Ihr Buch "Garments Against Women" war einer der meistgelesenen Lyrikbände des Jahres 2015. 2018/2019 war sie Judith E. Wilson Fellow in Cambridge. Seit 2007 unterrichtet sie am Kansas City Art Institute. 2020 wurde sie für "Die Unsterblichen" mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet.