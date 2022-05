Buchautor

Anna Sauerbrey

Anna Sauerbrey, geboren 1979 in Essen, ist eine deutsche Journalistin. Sie studierte Mittlere und Neuere Geschichte, Politikwissenschaft und Publizistik in Mainz und Bordeaux. In der New York Times schreibt sie eine monatliche Kolumne über Deutschland. Sauerbrey leitete das Ressort "Meinung/Causa" des Tagesspiegels und war von 2018 bis 2022 Mitglied der Chefredaktion des Tagesspiegels. Seit Februar 2022 ist sie Koordinatorin Außenpolitik bei der Zeit.