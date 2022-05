Buchautor

Anna Fodorova

Anna Fodorová, 1946 als Tochter der Prager Schriftstellerin Lenka Reinerová (1916 - 2008) in Belgrad geboren, wuchs in Prag auf. Sie studierte an der Akademie der Künste, Architektur und Design in Prag, seit August 1968 lebt sie in England und machte ihren Filmabschluss am Royal College of Art in London. Sie drehte mehrere Animationsfilme, veröffentlichte ein Kinderbuch und schrieb Drehbücher für die BBC. Heute lebt sie in London und arbeitet als Psychotherapeutin mit dem Schwerpunkt psychoanalytischen Psychotherapie generationenübergreifende Traumata.