Ann-Christine Jansson

Ann-Christine Jansson, geboren in Schweden, lebt und arbeitet in Berlin. Seit 1980 ist sie freiberufliche Fotojournalistin, sowohl für internationale Zeitungen und Magazinen als auch für diverse deutsche Magazine. Außerdem ist sie Bildredakteurin bei Svenska Dagbladet, Schweden und die Tageszeitung, Berlin. Sie studierte Kunstgeschichte, Pädagogik und Soziologie an der Universität Stockholm.