Buchautor

Anisa Alrefaei Roomieh

Anisa Alrefaei Roomieh, 1989 in Yabroud in Syrien geboren, studierte Arabisch und arbeitete für das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Heute lebt sie in Delémont, Schweiz, wo sie Arabisch unterrichtet und Gedichte schreibt.