Buchautor

Angelika Wöllstein

Prof. Dr. Angelika Wöllstein ist Leiterin der Abteilung "Grammatik" des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache und Universitätsprofessorin für germanistische Linguistik an der Universität Mannheim. Sie war in der akademischen Lehre an der Universität Stuttgart (1994-1999), der Universität zu Köln (1999-2004), der Bergischen Universität Wuppertal (2005-2006), der Universität des Saarlandes (2005-2007), der Universität Tübingen (2006-2012) und der Universität Mainz (2008-2009) tätig. Seit 2012 lehrt sie an der Universität Mannheim.