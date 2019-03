Buchautor

Amitava Kumar

Amitava Kumar, 1963 im indischen Ara geboren, lebt heute in Poughkeepsie, New York, und lehrt Englisch am Vassar College. 2016 wurde er mit einem Guggenheim-Stipendium ausgezeichnet. Kumar hat mehrere Sachbücher sowie zahlreiche preisgekrönte Essays und Kritiken unter anderem für Harper's, Guardian, New Yorker, Vanity Fair und New York Times verfasst.