Buchautor

Alexander Bartl

Alexander Bartl, 1976 in Wien geboren, absolvierte dort neben dem Gymnasium eine Ausbildung an der Ballettschule der Wiener Staatsoper, wo er zwar klassische Musik zu schätzen lernte, nicht aber die körperlichen Strapazen des Jobs. Deshalb entschied er sich danach lieber für ein Studium der Film-, Theaterwissenschaft und Publizistik in Mainz und Edinburgh. Als Journalist schrieb er für die Frankfurter Allgemeine, für das österreichische Nachrichtenmagazin Profil und die Elle sowie für Design- und Architekturmagazine. Alexander Bartl lebt und arbeitet als Textchef beim Nachrichtenmagazin Focus in Berlin arbeitet.