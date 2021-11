Buchautor

Alaba Onajin

Alaba Onajin ist ein im nigerianischen Bundesstaat Ondo ansässiger Graphic-Novel-Künstler. Er wurde in Lagos, Nigeria, geboren und erwarb 1997 ein Diplom in Cartooning und Illustration am Morris College of Journalism in Surrey, Kent. Seitdem arbeitet er professionell als freiberuflicher Künstler und hat eine Reihe von Graphic Novels veröffentlicht, darunter The Adventures of Atioro.