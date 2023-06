Buchautor

Abram de Swaan

Abram de Swaan, geboren 1942 in Amsterdam, ist ein niederländischer Soziologe. De Swaan gilt als Schüler von Norbert Elias. Aufmerksamkeit erlangte de Swaan für seine Arbeit zur Soziogenese der Wohlfahrtsstaaten. Angelehnt an Elias' Studie Über den Prozeß der Zivilisation setzt de Swaan die Existenz von staatlichen (kollektiven) Interventionsmöglichkeiten nicht voraus, sondern beschreibt die Kollektivierung sozialer Risiken als Jahrhunderte andauernden Prozess. Aus seiner Studie ist die These hervorgegangen, der Wohlfahrtsstaat ermögliche die Zivilisierung zum sozialen Bewusstsein. 1999 wurde er zum Mitglied der Academia Europaea gewählt.