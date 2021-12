Buchautor

Aboud Saeed

Aboud Saeed wurde 1983 in einer Kleinstadt bei Aleppo, Syrien, geboren, wo er 15 Jahre lang in einer Schmiedewerkstatt arbeitete. Dann wurde er ein aktiver Blogger auf Facebook. Nachdem 2013 sein erstes Buch "Der klügste Mensch im Facebook" mit Statusmeldungen in deutscher Übersetzung erschien, kam er als syrischer Autor nach Deutschland. In Berlin schrieb er weiter, zwischen Asyl und Entfremdung und es erschien sein "Lebensgroßer Newsticker", über die Kindheit und Jugend in Syrien. Schließlich kehrte er als Metallarbeiter im Studio von Olafur Eliasson zu seinem ersten Beruf zurück. Mit "Die ganze Geschichte" meldet er sich mit einem neuen Buch zurück.