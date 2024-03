Buchautor

Abel Quentin

Abel Quentin, 1985 in Lyon geboren, arbeitet als Strafverteidiger in Paris und debütierte als Schriftsteller mit einem politischen Thriller über die islamistische Radikalisierung. "Sœur", so der Titel, wurde für den Prix Goncourt nominiert, war Finalist des Goncourt des lycéens und erhielt en Prix Première. Auch sein zweiter Roman "Le voyant d'Étampes wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet.