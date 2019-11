Vahidin Preljevic

Vahidin Preljević (geboren 1975), ist Germanist, Kulturtheoretiker, Essayist und Literaturübersetzer. Ordinarius für deutschsprachige Literatur und Kulturwissenschaft an der Abteilung für Germanistik der Universität Sarajevo. Neuere Buchpublikationen: "Nach dem Imperium" (Zagreb 2018), "The Long Shots of Sarajevo 1914" (Tübingen 2016).