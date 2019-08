Martina Hefter

Martina Hefter, geboren 1965 in Pfronten/Allgäu, studierte am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Sie ist freischaffende Autorin und Performance-Künstlerin. Ihr Debüt, der Roman "Junge Hunde", erschien 2001. 2005 erschien "Zurück auf Los", 2008 "Die Küsten der Berge" und 2010 "Nach den Diskotheken", ihr erster Gedichtband. Martina Hefter lebt in Leipzig.